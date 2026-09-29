El salteño Jeremías Olmedo anunció su salida del TC

El piloto salteño, oriundo de Rosario de la Frontera, Jeremías Olmedo, confirmó que no continuará compitiendo en el Turismo Carretera durante lo que resta de la temporada 2026, debido exclusivamente a cuestiones presupuestarias que imposibilitan sostener el proyecto en la máxima categoría del automovilismo argentino en las condiciones necesarias.

La decisión llega luego de un año de enorme esfuerzo deportivo, económico y humano para garantizar su presencia dentro del TC. Junto a su equipo y las empresas que acompañaron el proyecto, Olmedo trabajó intensamente para afrontar su segunda temporada en la categoría, pero los elevados costos que demanda actualmente la competición llevaron a tomar la determinación de interrumpir su participación por el resto del campeonato.

Durante la temporada, Jeremías compitió junto al Canning Motorsports, estructura con la que transitó gran parte del año y afrontó diferentes desafíos deportivos. Uno de los últimos cambios importantes fue su incorporación al Chevrolet Camaro, con el que consiguió un destacado 7mo puesto en el Desafío de las Estrellas disputado en el Circuito San Juan Villicum, tras largar desde la 26ª posición.

La determinación, sin embargo, no significa una interrupción de su actividad deportiva durante 2026. Olmedo continuará compitiendo con normalidad en el Turismo Nacional Clase 3, donde seguirá defendiendo los colores del Salvita Racing, categoría en la que esta temporada consiguió además su primera victoria dentro de la divisional mayor.

“Es una decisión difícil y que obviamente no me hubiese gustado tomar. Responde exclusivamente a una cuestión presupuestaria. Hicimos un esfuerzo enorme para poder estar presentes durante el año, pero hoy no contamos con el presupuesto necesario para continuar de la manera que queremos y que una categoría como el TC exige.”, expresó el piloto.

A su vez, agradeció especialmente a quienes hicieron posible el proyecto: “Quiero agradecer a todo el Canning Motorsports, a cada uno de los sponsors que nos acompañó y realizó un esfuerzo enorme para que pudiéramos estar, y también a mi familia, amigos y a toda la gente que me hizo sentir su cariño en cada circuito. Ahora vamos a reorganizarnos, seguir trabajando y empezar a construir desde este momento el proyecto para volver al TC de la mejor manera el próximo año.”

De esta manera, Olmedo cierra anticipadamente su participación en el Turismo Carretera 2026, pero mantiene plenamente activo su calendario deportivo en el TN Clase 3 junto al Salvita Racing, mientras comienza a trabajar en la planificación necesaria para regresar a la máxima categoría en la próxima temporada.