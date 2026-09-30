Por qué la CGT frena el paro general en medio de la crisis y apunta al Parlamento

Mientras define el escenario social como el más angustiante de los últimos años, descarta la medida para "evitar castigar el bolsillo de los trabajadores".
Política30/09/2026Iván LuisIván Luis

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Frente a un panorama económico calificado de crítico y sumido en la incertidumbre, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, despejó las dudas sobre las medidas de fuerza de la central obrera y advirtió que un paro general, lejos de solucionar los problemas de fondo, terminaría perjudicando a los propios trabajadores al hacerles perder un día de jornal en medio de una situación salarial acuciante. 

En declaraciones radiales, el dirigente sindical endureció sus críticas contra la gestión de Javier Milei, a la que acusó de vivir en una "realidad paralela" y de priorizar a los grandes poderes concentrados mientras desatiende el endeudamiento de las familias, aunque aclaró que la huelga sigue latente dentro de la agenda de plan de acción si el Gobierno no toma nota del malestar social.

En paralelo, el referente gremial cuestionó con dureza el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la ley de tierras rurales —considerándolo una muestra de la alteración en la división de poderes— y señaló que ahora le corresponde al Poder Legislativo demostrar su identidad en defensa de la soberanía.

Ante este escenario de tensión institucional, Jerónimo reclamó a la oposición la construcción de una alternativa política capaz de interpretar las necesidades del conjunto de la sociedad, subrayando que el movimiento obrero tiene la obligación ineludible de recuperar un rol protagónico en el armado de un nuevo modelo de país.

(Con información de Página12)

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