Tensión en Diputados: gritos, insultos y forcejeos durante el debate por el proyecto de Malvinas

Foto: HCDN.

El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto quedó atravesado este miércoles por momentos de tensión, luego de que las interrupciones durante la exposición de Myriam Bregman derivaran en gritos, insultos y forcejeos entre legisladores.

Mientras la diputada del Frente de Izquierda realizaba preguntas, el legislador de La Libertad Avanza Jairo Guzmán comenzó a dirigirse a ella desde su lugar. Bregman le respondió en varias oportunidades a través del micrófono, hasta que Juan Grabois se levantó y atravesó la sala para reclamar que dejaran continuar con la intervención.

En medio de la discusión, Grabois lanzó fuertes insultos contra un grupo de legisladores de La Libertad Avanza. “¡Tienen la Corte comprada!”, dijo.

También protagonizó un fuerte cruce verbal con el diputado tucumano Gerardo Huesen, con quien quedó frente a frente mientras otros legisladores intentaban contener la situación. En paralelo, Javier Andrade mantuvo una discusión con un empleado de seguridad de la Cámara.

A Grabois le agarró un brote psicótico en diputados y me atacó en vivo a los gritos e insultos. Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo.



Papelón de los violentos de siempre. pic.twitter.com/03SVJ035J3 — Jairo Guzmán (@Jairo_Henoch) September 30, 2026

Ante la continuidad de los incidentes, el presidente de la Comisión advirtió que podía dar por terminada la reunión. Entonces Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, pidió entonces que todos contribuyeran a normalizar el debate y aseguró que su espacio se haría cargo del comportamiento de sus integrantes.

Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 30, 2026

Tras los hechos, el plenario retomó la actividad hasta que el propio Grabois tomó la palabra. "Es mentira, y hay que enojarse con esta farsa de que quieren defender la soberanía nacional. ¿Cómo les da la cara? Una pandilla de entregadores, admiradores confesos de Pinochet y Margaret Thatcher. Una pandilla de lamebotas de Trump", disparó.

Luego del cruce entre los presentes y la propia presidencia, Zapata decidió levantar el plenario.

Los incidentes ocurrieron durante el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como “Ley Malvinas”, que busca establecer un marco legal vinculado con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.