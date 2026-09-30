La Justicia vuelve a intimar al Gobierno por el financiamiento universitario

El juez Cormick endureció el cerco legal contra la administración libertaria por demorar la actualización salarial de docentes y no docentes.
Política30/09/2026Iván LuisIván Luis

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La tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de alto voltaje luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick rechazara un pedido de revocatoria y volviera a intimar al Gobierno nacional para que cumpla de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario.

Al rechazar los argumentos oficiales sobre un supuesto cumplimiento parcial mediante actas paritarias, el magistrado fundamentó su decisión recordando que la inflación acumulada desde el inicio de la gestión hasta que la medida cautelar quedó firme trepó al 312,19%, una brecha que deja al descubierto el retraso en los haberes del personal académico y las becas estudiantiles.

La resolución judicial llega en un momento de máxima efervescencia en las casas de altos estudios, que este mismo miércoles iniciaron un nuevo paro de 72 horas en reclamo de soluciones salariales definitivas, mientras la comunidad universitaria aguarda expectante que la Justicia se exprese próximamente sobre la cuestión de fondo en torno a la plena vigencia de la ley votada por el Congreso.

(Con información de Clarín)

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