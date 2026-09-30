Argentina Week: Sáenz presenta en París las oportunidades de inversión de Salta

El gobernador Gustavo Sáenz participa en París de la Argentina Week, un encuentro orientado a presentar oportunidades de negocios ante inversores y empresarios europeos. La actividad reúne a mandatarios provinciales y funcionarios del Gobierno nacional y se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

A través de una publicación en su cuenta de X, Sáenz señaló que su participación tiene como objetivo posicionar las oportunidades de inversión que ofrece Salta, particularmente en sectores vinculados con los recursos naturales y la energía.

“Salta tiene un enorme potencial en minería, litio, cobre, minerales críticos y energías renovables”, sostuvo el mandatario. En ese marco, afirmó que durante los últimos años la Provincia trabajó para ofrecer “seguridad jurídica, previsibilidad y reglas claras” a quienes decidan invertir y producir.

El gobernador también planteó que la búsqueda apunta a capitales con permanencia en el tiempo. “Buscamos inversiones con visión de largo plazo, que generen empleo, nuevas oportunidades para los salteños y sean parte del crecimiento de Salta y de la Argentina”, expresó.

INVERSIONES PARA SALTA Y EL PAÍS 🇦🇷



Junto a funcionarios nacionales y gobernadores de distintas provincias, estamos participando de la Argentina Week en París con el objetivo de mostrar las oportunidades que ofrece nuestro país y atraer nuevas inversiones.



Salta tiene un enorme… pic.twitter.com/i2ioSvyOmd — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) September 30, 2026

Sáenz forma parte del grupo de gobernadores que viajó a Francia para participar de la agenda. Entre los funcionarios nacionales presentes se encuentran el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno.

La apertura de la Argentina Week incluyó una recepción en París con representantes nacionales y provinciales. La agenda continuará con actividades destinadas a presentar oportunidades de inversión y negocios en el país ante el sector privado.