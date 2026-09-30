El espacio aéreo de la Ciudad será “Ambiente Sonoro Protegido”

El Concejo Deliberante capitalino aprobó un proyecto de ordenanza que establece la prohibición de emisiones sonoras aéreas con fines de proselitistas, publicitarios o promocionales.

Según explicó el concejal Gustavo Farquharson, la intención es mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Advirtió, en tanto, que no se busca regular la aviación ni las rutas aéreas ya que ello está bajo competencia nacional, sin embargo, la norma busca regular el sonido que se emite desde avionetas con altoparlantes.

“El objetivo es poder regular la contaminación acústica generada a través de publicidad política, eventos artísticos o institucionales; es algo fundamental”, sentenció el edil.

Cabe destacar que la mayoría de los concejales del bloque libertario buscaron abstenerse de la votación, acción que fue negada por el resto de sus pares.