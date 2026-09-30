Cuotas del IPV en Salta: hay familias que pagan $600 y planes nuevos que rondan los $500 mil

Las cuotas que pagan los adjudicatarios del Instituto Provincial de la Vivienda muestran diferencias enormes según el año y las condiciones en que fue otorgado cada plan. La presidenta del organismo, Laura Caballero, confirmó que todavía existen familias que pagan cuotas base de apenas $600, mientras que en programas recientes los valores pueden rondar los $500 mil mensuales.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, la funcionaria explicó que algunos planes anteriores a 2019 fueron otorgados bajo contratos que no contemplaban determinados mecanismos de actualización. Por ese motivo, quienes nunca dejaron de pagar, no perdieron el plan y mantuvieron sus obligaciones al día conservaron las condiciones originales.

“Tenemos una situación, por ejemplo, los planes que se desarrollaron antes del 2019, o sea que no tenían actualización CBS, efectivamente sus cuotas podían estar en 600 pesos”, señaló Caballero.

La titular del IPV aclaró que esos contratos no pueden ser modificados unilateralmente mientras el adjudicatario mantenga su situación regular. “Nunca dejaron de pagar, nunca se les cayó el plan, nunca incumplieron, o sea que esa condición contractual original no se podía modificar”, explicó.

La desactualización llegó a ser tan marcada que el costo administrativo de emitir una boleta podía superar el monto de la propia cuota. Frente a esa situación, el organismo incorporó un gasto administrativo mínimo sin alterar las condiciones contractuales de base.

La situación cambia si el plan cae por incumplimiento. En esos casos, el beneficiario ingresa a un nuevo sistema con actualización y pierde las condiciones originales que había conservado.

En el otro extremo aparecen las viviendas más recientes, como las últimas unidades entregadas en Pereira Rosas. Allí, las familias pueden optar por cancelar su vivienda en 15, 20 o 25 años, lo que modifica el valor mensual de la cuota.

Caballero señaló que, según el plan elegido, las cuotas más altas pueden ubicarse actualmente en torno a los $500 mil mensuales.

“Más o menos una cuota debe estar en 500 mil”, indicó.

La presidenta del organismo defendió además la necesidad de actualizar progresivamente los valores de los planes para garantizar la sustentabilidad del sistema. Caballero recordó que las cuotas permanecieron congeladas durante varios años y que el coeficiente de actualización volvió a aplicarse recién a fines de 2024.

“El sistema se tiene que retroalimentar”, sostuvo, al explicar que los fondos que ingresan por el pago de las cuotas forman parte de los recursos necesarios para sostener nuevas soluciones habitacionales.

De esta manera, dentro del mismo sistema conviven hoy planes históricos con cuotas nominales extremadamente bajas y viviendas recientes cuyos valores buscan acompañar el costo actual de construcción.