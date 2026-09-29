Ahora sí, Morizzio es juez de Garantías de Orán

El recorrido de Morizzio hasta llegar al cargo titular tuvo varias etapas. El abogado, nacido en San Ramón de la Nueva Orán, se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba en 2004 y comenzó a ejercer en Salta. En 2011 ingresó al Ministerio Público Fiscal como auxiliar fiscal en la Fiscalía Penal N° 2 de Orán. Luego, participó en concursos del Consejo de la Magistratura. En 2023 fue ternado para el cargo de reemplazante de Fiscal Penal de Orán y, en 2024, integró la terna para reemplazante de juez del Tribunal de Juicio, Sala I, del mismo distrito. También en 2024 quedó incorporado a la lista bienal de reemplazantes de jueces de Garantías de Orán.

De reemplazante a juez temporario

En noviembre de 2024, el Poder Ejecutivo envió al Senado su pliego para cubrir como reemplazante y con carácter temporario el cargo de juez de Garantías de Orán. La Cámara prestó acuerdo el 14 de noviembre y, mediante el Decreto 754 del 20 de noviembre, el gobernador Gustavo Sáenz formalizó su designación. El decreto estableció que permanecería mientras durara la ausencia o hasta que la vacante fuera cubierta conforme al procedimiento legal.

Morizzio juró el 25 de noviembre de 2024 y comenzó así una etapa en la que ejerció las funciones de juez de Garantías, pero sin ocupar todavía el cargo en forma definitiva. Ese acto de juramento, fue encabezado por la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero y contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz.

Dicho juramento, se produjo justo después de la ceremonia de implementación del Plan Piloto de Oralidad Penal en el distrito judicial Orán, mediante el cual los Juzgados de Garantías y los Tribunales de Juicio de Orán se sumaron al Plan Piloto de Oralidad Penal que se venía implementando en los tribunales de Salta desde febrero de 2023.

Hasta ese momento, en 2024, y según Ovejero los números mostraban “que el 47% de las audiencias flexibles multipropósitos terminan en etapa temprana. Así se ahorran recursos, tiempo y se es más eficaz”. Al gobernador y a la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero, los acompañaron entonces, el procurador General Pedro García Castiella y el defensor General Jorge Martín Diez Villa

El concurso por el cargo definitivo

En 2026, Morizzio se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo de Juez de Garantías N° 2 de Orán. Fue uno de los seis postulantes.

El 2 de julio, el Consejo lo incluyó en la terna, junto a Karina del Carmen Pentucci y Gabriela Alejandra Souto. Luego, el Poder Ejecutivo remitió su pliego al Senado para su designación. La Cámara baja le otorgó el acuerdo el 3 de septiembre pasado.

Finalmente, el 28 de septiembre, Morizzio juró ante el vicepresidente de la Corte de Justicia de Salta, Gabriel Chibán, como Juez de Garantías N° 2 del Distrito Judicial Orán y terminó su etapa como reemplazante y temporario.