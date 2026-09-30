El oficialismo busca la media sanción del Presupuesto 2027 antes de la visita del Papa

Ante un escenario político condicionado por las urgencias del calendario, el oficialismo ha fijado una hoja de ruta de alto voltaje con el objetivo de conseguir la media sanción del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados el próximo 4 de noviembre, apenas cuatro días antes de que el papa León XIV pise suelo argentino.

La estrategia responde a la necesidad imperiosa de despejar el principal debate económico del año antes de que la agenda institucional quede absorbida por la visita papal y, en paralelo, evitar el desgaste de unas sesiones extraordinarias en el verano que el bloque gobernante prefiere descartar de plano.

Para cumplir con esta meta contrarreloj, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza complejas negociaciones orientadas a destrabar los consensos necesarios con los gobernadores y los bloques dialoguistas, en un trayecto parlamentario que contempla cinco reuniones informativas en octubre y la firma de dictamen prevista para el 28 de dicho mes.

No obstante, el camino está minado de escollos financieros y políticos: las demandas en torno al financiamiento universitario —que enfrenta una brecha multimillonaria respecto a las exigencias del Consejo Interuniversitario—, el impacto fiscal de las partidas actualizadas para discapacidad y los siempre latentes reclamos de recursos por parte de las provincias mantienen en vilo al equipo económico.

Si el oficialismo logra alinear a su tropa y satisfacer las demandas de sus aliados antes de cruzar los debates clave en comisión, el Parlamento cerrará el año con uno de sus acuerdos más difíciles, dejando el tramo final de la sanción en manos de un Senado que tendrá apenas semanas para darle forma definitiva al presupuesto y a otras iniciativas sensibles de la agenda institucional.

(Con información de Cronista)