Villarruel inició su agenda en España antes del Foro Parlamentario Iberoamericano

La vicepresidenta Victoria Villarruel inició este martes su agenda oficial en España, donde desarrolla una serie de actividades institucionales antes de participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano que se realizará en Madrid.

Durante la primera jornada, Villarruel mantuvo una reunión con el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, como parte de la agenda diplomática prevista durante su estadía.

La vicepresidenta también visitó la Universidad Pontificia Comillas, donde fue recibida por su rector, Antonio Allende Felgueroso, y posteriormente mantuvo un encuentro en el Senado español con representantes del Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano.

Las actividades forman parte de la preparación para el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, encuentro que reunirá en Madrid a autoridades legislativas de distintos países de la región.

El foro se desarrollará durante el 1 y 2 de octubre en las Cortes Generales de España y su apertura está prevista para este jueves en el Congreso de los Diputados.

La participación de Villarruel tiene como antecedente la reunión preparatoria realizada en Madrid en diciembre de 2025, cuando la titular del Senado argentino intervino en el encuentro de presidentes de parlamentos iberoamericanos. En aquella ocasión abordó, entre otros temas, cooperación parlamentaria, innovación tecnológica, inteligencia artificial y seguridad alimentaria.

La agenda de la vicepresidenta continuó este miércoles con una reunión con el presidente del Senado español, Pedro Rollán, prevista oficialmente para las 12 en la sede de la Cámara alta.

Villarruel permanecerá en Madrid durante el desarrollo del foro, que forma parte de las actividades de cooperación parlamentaria previas a la próxima Cumbre Iberoamericana.