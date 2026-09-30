La oposición acelera en Diputados para voltear el DNU que habilita la venta de tierras a extranjeros

La tensión política en el Congreso alcanzó un punto crítico luego de que la Corte Suprema restituyera la vigencia del artículo que elimina los topes a la venta de tierras rurales a extranjeros, una decisión que encendió las alarmas en la oposición y dinamitó la agenda legislativa de la semana. Con la mira puesta en el calendario de octubre, legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y la izquierda evalúan convocar a una sesión especial de alto voltaje para el 7 o el 14 del corriente mes, con el objetivo de tumbar de manera definitiva el polémico DNU 70/23, el cual ya había sufrido un duro revés en el Senado durante marzo de 2024.

La maniobra opositora busca capitalizar el malestar político tras el fallo judicial y sumar apoyos en los sectores de centro, argumentando que gran parte de las emergencias originales contempladas en el decreto ya caducaron o fueron reemplazadas por vía legislativa. La estrategia, sin embargo, camina sobre la cuerda floja: además de las posibles ausencias de diputados por viajes internacionales, los impulsores deben lidiar con la resistencia de aquellos bloques dialoguistas que respaldan aspectos troncales de la desregulación económica, como las privatizaciones o la reforma de alquileres.

Paralelamente, el tablero parlamentario se cruza con el debate por la soberanía de las Islas Malvinas impulsado por el oficialismo en comisiones, un escenario que el peronismo aprovechó para exigir cronogramas claros de trabajo y cruzar al Gobierno por la falta de funcionarios de peso en el plenario. Mientras en la Cámara baja se afinan los números para intentar reunir el quórum de 129 bancas y alcanzar la mayoría simple que frene el decreto, la presión se replica en paralelo en el Senado, donde un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley espejo para blindar por vía legislativa el régimen de protección del dominio nacional sobre la tierra.

(Con información de La Nación)