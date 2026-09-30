Club Mitre, ahogado por los servicios: debe $29 millones de agua y recorta hasta el agua caliente

La presidenta de la institución contó por Aries que la deuda se acumuló durante años y que el aumento de los servicios obligó al club a reducir gastos incluso en los vestuarios.
 
Salta30/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Club Mitre atraviesa una situación económica cada vez más ajustada. La institución acumula una deuda cercana a los $29 millones por el servicio de agua y, según explicó su presidenta, Blanca Chacón Dorr, el incremento de los costos obligó a recortar gastos hasta en cuestiones básicas como el agua caliente de los baños.

En N&N por Aries, Chacón Dorr explicó que buena parte de la deuda corresponde al predio de Villa Mitre, de casi cinco hectáreas, donde existen tres medidores y una infraestructura antigua que requiere reparaciones costosas. “Necesitamos una revisión de todas las instalaciones y una revisión también tiene un costo muy alto”, señaló. 

blanca chacon dorr

La dirigente indicó que la deuda se fue acumulando durante varios años y remarcó que el agua es un insumo indispensable para el funcionamiento cotidiano del club. “¿Cómo hago yo para regar una cancha? ¿Cómo hago para que la gente, los jugadores, puedan beber agua?”, planteó. También pidió buscar una salida que contemple la función social de estas instituciones: “Los clubes colaboran con la comunidad; veamos una manera justa de cómo arreglamos este tema”. 

depositphotos_63612465-stock-photo-football-match-for-children-trainingClubes de Salta acumulan más de $1.300 millones en deudas de agua

Frente al esquema de asistencia dispuesto por la Provincia para clubes con deudas de agua, Chacón Dorr aseguró que Mitre aspira a un plan de pagos. “Nosotros no tenemos inconveniente”, afirmó, aunque advirtió que el problema no se limita al agua: la factura de electricidad del club pasó de alrededor de $400 mil a $2 millones

Mitre se sostiene principalmente con alquileres y cuotas sociales. Este mes, la cuota pasó de $30 mil a $35 mil, mientras la institución debe afrontar salarios de profesores, personal administrativo, mantenimiento, distintas disciplinas deportivas y el plantel de primera.

La situación llevó al club a revisar hasta los gastos más cotidianos. Chacón Dorr contó que decidieron no renovar el sistema de agua caliente tras una rotura porque implicaba sumar otro costo fijo. “Se ha vuelto un lujo”, resumió sobre ese servicio.

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