La última camiseta de Messi ya se vende en Salta





La nueva camiseta de la Selección Argentina, promocionada como la última que Lionel Messi utilizará con la Albiceleste, ya llegó a Salta y comenzó a venderse en comercios locales.

Según explicó un vendedor de un local de indumentaria deportiva, las ventas comenzaron el sábado y ya hay distintas versiones disponibles para niños y adultos.

En el caso de los más chicos, el precio ronda los $120 mil, mientras que para adultos la versión sin estampa cuesta alrededor de $160 mil. La camiseta estampada, con el nombre y el número de Lionel Messi, se vende aproximadamente a $190 mil.

Los valores relevados en Salta se encuentran en línea con los precios oficiales publicados por Adidas para la colección 2026. La marca ofrece distintas versiones de la camiseta de la Selección, incluidas opciones para niños, adultos y modelos con personalización de Messi.

La indumentaria forma parte de la colección de la Selección Argentina para 2026 y fue presentada por Adidas como una camiseta que celebra la historia y el legado del capitán argentino.

En su sitio oficial, la marca promociona especialmente la prenda como la “última camiseta de Messi de Argentina” y la vincula con la despedida del futbolista de los grandes torneos con la Selección.

La nueva camiseta mantiene los tradicionales colores celeste y blanco y las tres estrellas que representan los títulos mundiales de Argentina.

Con su llegada a los comercios salteños, los hinchas ya pueden conseguirla en distintas versiones, aunque con una diferencia importante de precio según tenga o no la estampa de Messi.