Ceniza volcánica: Salta presentó su protocolo de respuesta ante emergencias

Salta expuso los mecanismos que tiene previstos para responder ante una emergencia vinculada con actividad volcánica, con especial atención a los episodios de caída o dispersión de ceniza.

La presentación estuvo a cargo del subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, y de la directora general de Planificación Estratégica, Alejandra Torres, durante la Primera Reunión Argentina de Volcanología y Geotermia que se desarrolla esta semana en la provincia.

Durante el encuentro, los funcionarios detallaron el protocolo de actuación ante la presencia de ceniza volcánica y los mecanismos de respuesta que se aplican frente a escenarios de emergencia asociados a este tipo de fenómenos.

Uno de los ejes centrales es la coordinación interinstitucional, tanto entre organismos técnicos como operativos, para ordenar la respuesta cuando se produce un evento de dispersión de cenizas.

También se planteó la necesidad de contar con procedimientos previamente definidos que permitan anticipar decisiones y mejorar la preparación frente a amenazas volcánicas, aun cuando los principales sistemas se encuentran en sectores alejados de los centros urbanos de mayor población.

La presentación se produjo en el marco de la I Reunión Argentina de Volcanología y Geotermia, que reúne en Salta a especialistas en actividad volcánica, gestión del riesgo y geotermia. Las actividades se desarrollan entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en la Fundación Copaipa e incluyen sesiones científicas, mesas redondas y trabajos de campo.

El encuentro también busca acercar los conocimientos científicos a los organismos encargados de actuar ante una eventual emergencia, de manera que los estudios sobre peligros volcánicos puedan traducirse en herramientas concretas de prevención y respuesta.