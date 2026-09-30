Sin financiamiento nacional, Salta sostiene más de 1.400 viviendas y proyecta nuevas obras para 2027

La presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, Laura Caballero, aseguró que Salta mantiene actualmente más de 1.400 viviendas en ejecución pese a la caída del financiamiento nacional y afirmó que la Provincia ya trabaja en nuevos proyectos con vistas al presupuesto 2027.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Caballero explicó que el cambio en el esquema de financiamiento obligó a la Provincia a asumir obras que habían comenzado bajo programas nacionales.

“Es un programa que, con mucho esfuerzo, la Provincia decidió avanzar y continuar con todas las unidades de vivienda que luego de que Nación abandonara el financiamiento nos costó tomar marcha de nuevo, pero pudimos lograr concluir”, señaló.

Según anticipó, la mayoría de esas viviendas estarán terminadas hacia fines de este año o comienzos del próximo, aunque algunas unidades podrían extenderse por reprogramaciones de obra.

Caballero remarcó que la finalización de estos proyectos no significa que el IPV vaya a dejar de construir. “No quiere decir que el IPV no va a seguir construyendo viviendas porque sí es política del Estado provincial”, afirmó.

La funcionaria explicó que desde fines de 2024 el organismo trabaja fundamentalmente con fondos provinciales, además de los recursos que corresponden a Salta a través del sistema FONAVI y aportes del área de Economía de la Provincia para infraestructura vinculada con los desarrollos habitacionales.

De cara a las próximas obras, el IPV analiza terrenos disponibles dentro de distintos municipios y busca aprovechar vacíos urbanos pertenecientes al Estado provincial, al propio organismo o a las comunas.

La estrategia también contempla avanzar primero con lotes con servicios para posteriormente desarrollar nuevas unidades habitacionales.

Caballero confirmó además que el organismo recibió propuestas público-privadas y proyectos presentados por empresas constructoras, algunos de ellos con alternativas propias de financiamiento.

“Creo que es el momento en donde todos nos tenemos que alinear para poder lograr este objetivo que es combatir el déficit habitacional”, sostuvo.

La presidenta del IPV recordó que la interrupción del financiamiento nacional no solo afectó las viviendas que ya estaban en construcción.

Además de las aproximadamente 2.500 unidades que se encontraban en ejecución originalmente, existían otras mil viviendas comprometidas mediante licitaciones que finalmente no llegaron a iniciar.

Caballero explicó que la Provincia decidió no asumir esos contratos porque significaban comprometer recursos por encima de sus posibilidades presupuestarias.

“Era asumir un presupuesto que a la Provincia la excedía por mucho”, señaló. Actualmente, indicó, el IPV tiene más de 1.400 viviendas en ejecución, una cantidad que comparó con los desarrollos privados que se llevan adelante en la provincia.

“Ningún desarrollo está haciendo esa cantidad de unidades de vivienda y es todo con presupuesto provincial”, afirmó.

El organismo ya comenzó además a trabajar en propuestas que podrían incorporarse al presupuesto provincial 2027, mientras analiza nuevas modalidades de financiamiento, terrenos disponibles y asociaciones con municipios y privados para sostener la construcción de viviendas.