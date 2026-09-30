Juan XXIII estará en obras durante 120 días: piden circular con precaución

La Municipalidad de Salta inició este miércoles las obras de pavimentación de la avenida Juan XXIII, en el tramo comprendido entre Vuelta de Obligado y avenida Usandivaras, un sector de casi un kilómetro que hasta ahora permanecía con calzada de tierra.

En esta primera etapa se construirá una calzada de hormigón sobre aproximadamente 982 metros, junto con veredas, bicisenda y la infraestructura necesaria para una futura iluminación del corredor.

La intervención continuará desde Usandivaras hasta Entre Ríos, sobre otros 1.745 metros. Allí no se realizará una nueva pavimentación integral, sino trabajos de recuperación de calzada y mejoras complementarias.

En ese sector están previstas nuevas veredas y bicisendas, además de barandas metálicas de protección en determinados puntos del canal pluvial. También se ejecutará la infraestructura para iluminación LED, demarcación horizontal y señalización vertical.

La obra apunta a mejorar uno de los corredores utilizados para conectar barrios del oeste de la ciudad, entre ellos Villa Asunción, San Pablo, El Rosedal, Villa Los Sauces, Nuestra Señora del Carmen y San Cayetano.

Según informó el municipio, el sector comprendido entre Vuelta de Obligado y Usandivaras permaneció históricamente sin pavimentar y durante la temporada de lluvias presentaba dificultades para la circulación.

El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 120 días. Mientras avance la obra, se pidió a conductores y vecinos respetar la señalización, circular con precaución y utilizar vías alternativas cuando sea necesario.