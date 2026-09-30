FAL e indemnizaciones: “El obligado al pago sigue siendo el empleador”

El Fondo de Asistencia Laboral comenzará a funcionar en noviembre. Una especialista aclaró que no reemplaza las indemnizaciones ni reduce los derechos del trabajador.
 
Argentina30/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no trasladará al nuevo sistema la responsabilidad de las empresas frente a un despido. El empleador continuará siendo el obligado a pagar la indemnización y deberá completar con recursos propios cualquier diferencia que el fondo no alcance a cubrir.

Así lo explicó en N&N por Aries Alejandra Guzmán, abogada especialista en derecho laboral y gerente del área Legal de Grupo Gestión en Argentina. “Este sistema no viene a sustituir el régimen actual de indemnizaciones”, remarcó.

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Guzmán señaló que el FAL funcionará como una herramienta de previsibilidad financiera para las empresas. Las grandes compañías aportarán el equivalente al 1% de las remuneraciones y las pymes el 2,5%, mientras que la normativa prevé una reducción equivalente de las contribuciones patronales destinadas a la Seguridad Social.

La especialista insistió en que el mecanismo tampoco altera los derechos indemnizatorios. “Si los fondos que están en el FAL no alcanzan a cubrir las indemnizaciones, los empresarios tienen que cubrir con su propio patrimonio”, explicó, y agregó que “los derechos de los trabajadores continúan siendo los mismos”. El sistema comenzará a regir el 1° de noviembre, aunque tendrá un período de carencia de seis meses antes de que puedan utilizarse los fondos.

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