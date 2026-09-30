Buenas noticias para el sector azucarero: Estados Unidos amplió el cupo argentino

Argentina recibió una ampliación extraordinaria de la cuota de azúcar que puede ingresar al mercado de Estados Unidos durante el ciclo fiscal 2026/2027.

La novedad fue oficializada mediante la Resolución 187/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este miércoles 30 de septiembre en el Boletín Oficial.

Según la normativa, Estados Unidos concedió a la Argentina una ampliación de 2.915 toneladas, originada en una reasignación efectuada sobre el cupo correspondiente a Brasil.

Una vez aplicado el margen técnico de polarización previsto para el azúcar crudo, el volumen efectivo adicional a distribuir entre las empresas argentinas alcanza las 2.782,987 toneladas.

La nueva cantidad se agrega al contingente arancelario ya otorgado para el ciclo 2026/2027. La asignación inicial argentina alcanza las 46.260 toneladas, que equivalen a 44.164,999 toneladas una vez realizado el mismo ajuste de polarización.

Agricultura determinó que la ampliación extraordinaria se distribuirá entre los beneficiarios de la asignación inicial siguiendo las proporciones correspondientes.

El azúcar alcanzado por la medida podrá ingresar a Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2027 y las empresas deberán cumplir los requisitos necesarios para obtener los certificados de exportación.