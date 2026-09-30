AUH: ANSES automatiza el control escolar para cobrar el 20% retenido

ANSES implementará un nuevo sistema de acreditación automática de la escolaridad para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los requisitos necesarios para acceder al porcentaje de la prestación que permanece reservado.

La medida fue establecida mediante la Resolución 290/2026 de ANSES, publicada este miércoles 30 de septiembre en el Boletín Oficial.

Actualmente, el 80% de la AUH se abona mensualmente, mientras que el 20% restante queda sujeto al cumplimiento de las condiciones sanitarias, de vacunación y educativas previstas para cada edad.

Con el nuevo procedimiento, ANSES podrá verificar directamente la escolaridad mediante un intercambio seguro de información con la Secretaría de Educación, sin depender exclusivamente de la presentación de documentación por parte del beneficiario.

La automatización también alcanza a los mecanismos ya establecidos para comprobar controles de salud y vacunación.

Sin embargo, la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación no desaparece. Cuando ANSES no disponga de los datos remitidos por Educación o cuando exista un reclamo, el titular podrá seguir presentándola para acreditar el cumplimiento de las condiciones.

El nuevo mecanismo se aplicará sobre los montos reservados de la AUH puestos al pago a partir del 1° de noviembre de 2026.