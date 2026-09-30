Nación designó al equipo que organizará la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional avanzó este miércoles con la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina y oficializó las seis autoridades que estarán al frente de la estructura encargada de coordinar la logística, la seguridad, el protocolo y los aspectos legales del viaje apostólico previsto para noviembre.

Las designaciones fueron establecidas mediante el Decreto 1127/2026, publicado este miércoles 30 de septiembre en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La medida designó a Mariana Vello como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, con rango de secretaria.

Como coordinadora ejecutiva fue nombrada Macarena María Orani, mientras que Leandro Ariel Cano quedó a cargo de Logística e Infraestructura.

En Seguridad y Emergencias fue designado Héctor Pedro Carlos Cajida; Lucas Navaridas quedó al frente de Protocolo y Relaciones Institucionales y Alejandro Patricio Amaro asumirá la coordinación de Apoyo Legal.

Todos los nombramientos tendrán carácter ad honorem y se realizarán sin que los funcionarios abandonen las tareas que actualmente desempeñan dentro de la administración nacional.

La Unidad Ejecutora había sido creada pocos días antes mediante el Decreto 1103/2026, también publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de “planificar, coordinar, articular y conducir” las acciones necesarias para la organización de la visita papal.

La misma norma estableció que la estructura especial permanecerá vigente hasta finalizar las tareas vinculadas con el viaje y podrá coordinar acciones con organismos nacionales, provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.

La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 y contempla actividades en distintas jurisdicciones del país, con una importante movilización de fieles y visitantes.

La Conferencia Episcopal Argentina ya difundió además el cronograma oficial del viaje apostólico y abrió los procesos de acreditación para medios y preinscripción de voluntarios.

Con las seis designaciones conocidas este miércoles, el Gobierno termina de conformar el equipo que tendrá a su cargo la coordinación operativa de una visita que demandará trabajo conjunto en seguridad, infraestructura, ceremonial y asistencia logística.