Combustibles: el Gobierno postergó una nueva suba de impuestos

El Gobierno nacional volvió a postergar parte de la actualización de los impuestos que gravan a los combustibles y trasladó al 1° de noviembre de 2026 los incrementos que debían comenzar a regir este jueves.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1126/2026, publicado este miércoles 30 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La normativa alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono, cuyos montos se actualizan de manera trimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Ejecutivo ya había diferido parcialmente los incrementos remanentes correspondientes a actualizaciones de 2024, 2025 y de los primeros dos trimestres de 2026, que debían hacerse efectivos desde octubre.

Ahora, el Decreto 1126 modifica nuevamente el cronograma: extiende hasta el 31 de octubre el esquema vigente y determina que los incrementos pendientes comenzarán a aplicarse desde el 1° de noviembre.

En los fundamentos, el Gobierno señaló que busca continuar estimulando el crecimiento económico dentro de un “sendero fiscal sostenible”.

La decisión evita por el momento que el componente impositivo pendiente impacte desde octubre sobre los combustibles. Esto no impide, sin embargo, que las petroleras puedan realizar modificaciones comerciales de precios por otros factores.