El Niño alcanzaría su máxima intensidad en diciembre

El fenómeno de El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y podría alcanzar su máxima intensidad en diciembre, con efectos sobre la Argentina que se extenderían al menos hasta abril de 2027.

Según las últimas proyecciones, existe más de un 90% de probabilidad de que el episodio alcance una intensidad muy fuerte y un 75% de posibilidades de que, entre octubre y diciembre, supere registros observados en los eventos más extremos de las últimas décadas.

Los antecedentes utilizados como referencia son los episodios de 1982-1983 y 1997-1998, considerados entre los más intensos desde mediados del siglo pasado. Sin embargo, los especialistas advierten que la intensidad del calentamiento del Pacífico no permite determinar por sí sola la magnitud de las lluvias o inundaciones que finalmente se producirán sobre el territorio.

En la Argentina, las mayores anomalías de precipitaciones se esperan principalmente en el Litoral y en sectores del noreste del país.

Para el período comprendido entre septiembre y noviembre, se proyectan lluvias superiores a los valores habituales en el norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el noreste patagónico.

En cambio, para el NOA el escenario previsto es de precipitaciones normales o inferiores a lo habitual, por lo que el impacto de El Niño no sería uniforme en todo el territorio nacional.

Diciembre aparece como el mes de mayor expansión del fenómeno. Las proyecciones estiman que las lluvias podrían alcanzar cerca del 80% del país, con especial atención sobre la Cuenca del Plata y las localidades ribereñas.

Las crecidas de los principales ríos podrían prolongarse incluso hasta marzo o abril de 2027.

El director del Servicio Meteorológico Nacional, Pedro Di Nezio, señaló que los antecedentes muestran que los mayores impactos de eventos intensos de El Niño pueden presentarse con cierto retraso.

“Durante el verano, en enero y febrero, se podrían generar las inundaciones, pero los efectos más fuertes de los Niños intensos anteriores se registraron en marzo y abril”, explicó.

Ante este escenario, Nación puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, bajo la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias y con participación de organismos nacionales, provincias y municipios.

El esquema contempla el fortalecimiento de sistemas de alerta meteorológica e hidrológica, preparación de equipos de rescate y asistencia, mantenimiento preventivo y seguimiento de cuencas y ríos a través del Instituto Nacional del Agua.

La situación comenzó además a tener impacto político en Salta. En el Concejo Deliberante capitalino ya se planteó la necesidad de que la provincia sea considerada dentro de los esquemas nacionales de prevención y financiamiento ante posibles eventos climáticos extremos.

Aunque las proyecciones actuales no ubican al NOA entre las regiones con mayores excesos de precipitaciones, especialistas y autoridades insisten en que los escenarios pueden modificarse y que la preparación previa resulta clave frente a tormentas intensas y episodios concentrados de lluvia.