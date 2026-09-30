Retirados y pensionados de Seguridad cobrarán en noviembre diferencias retroactivas

Los retirados y pensionados de la Policía de Salta y del Servicio Penitenciario provincial cobrarán con los haberes de noviembre las diferencias retroactivas correspondientes al aumento salarial otorgado al personal en actividad durante agosto.

La Unidad de Trámites Previsionales del Ministerio de Seguridad informó que concluyó las gestiones ante ANSES necesarias para incorporar la actualización a los haberes del sector pasivo.

El trámite corresponde al incremento del 2% respecto de los salarios de junio de 2026, que fue incorporado en agosto a los sueldos de policías y penitenciarios en actividad.

La actualización se encuentra contemplada en la Resolución Conjunta N° 1032/26 del Ministerio de Seguridad y N° 543/26 del Ministerio de Gobierno y Justicia, posteriormente ratificada mediante el Decreto Provincial N° 505/26.

Para concretar el pago, la Provincia presentó ante ANSES la declaración jurada correspondiente y completó mediante expediente digital los requerimientos legales, técnicos y presupuestarios exigidos por el organismo nacional.

De esta manera, las diferencias acumuladas por la actualización salarial deberán reflejarse junto con los haberes de noviembre de 2026.

Para consultas, la Unidad de Trámites Previsionales habilitó el teléfono 4683142, de 8 a 15.