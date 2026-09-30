La Policía busca romper el estigma de pedir ayuda: “No va a ser sancionatorio”

La Policía de Salta busca modificar uno de los principales obstáculos para abordar la salud emocional dentro de la fuerza: el temor de los efectivos a pedir ayuda por posibles consecuencias laborales.

La comisaria María Estrada aseguró en Pasaron Cosas que recurrir a la nueva Dirección de Asistencia Integral y Desarrollo Psicosocial no tendrá carácter sancionatorio.

“Queremos sacar este estigma que se tenía sobre el personal policial, que tiene que ser la figura fuerte, el héroe, que no tiene problemas, que no sufre situaciones emocionales”, explicó.

Estrada remarcó que el objetivo es que tanto los efectivos como sus familiares puedan advertir situaciones problemáticas y solicitar asistencia.

“No buscamos que piensen que al acudir a esta nueva dirección van a ser sancionados”, señaló.

Además, informó que durante este año comenzó a aplicarse progresivamente un examen psicotécnico en unidades especiales, entre ellas Infantería, GOPAR y Bomberos, y que el objetivo es avanzar posteriormente sobre los 14 distritos de prevención de la provincia.

La funcionaria sostuvo además que se modificaron esquemas de descanso que anteriormente permitían apenas un fin de semana libre por mes para determinados efectivos. Actualmente, afirmó, el sistema fue reorganizado para que el personal tenga un fin de semana de descanso y trabaje el siguiente.