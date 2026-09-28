Fin de semana con 121 alcoholemias positivas en Salta

Los controles viales realizados durante el fin de semana en distintos puntos de Salta dejaron 121 conductores con alcoholemia positiva, según informó la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía.

En total, los agentes controlaron 11.171 vehículos en puestos fijos y móviles distribuidos en diferentes jurisdicciones de la provincia. Durante los operativos se realizaron 8.609 test de alcoholemia.

Como resultado de los procedimientos, 121 conductores dieron positivo y fueron infraccionados. Además, se detectaron 1.299 infractores por distintos incumplimientos a la normativa vial, en su mayoría vinculados con la Ley Nacional de Tránsito.

Los controles forman parte de los operativos preventivos que se realizan en rutas, avenidas y otros puntos estratégicos de la provincia,