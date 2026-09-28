Las Lajitas: detuvieron a dos hombres por la muerte de un adolescente de 16 años

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en las últimas horas en el marco de la investigación por la muerte de un adolescente de 16 años en Las Lajitas. Ambos son considerados sospechosos y serán acusados por el hecho.

El adolescente había sido encontrado sin vida este domingo 27 de septiembre en una propiedad rural de esa localidad, en proximidades de un canal. Tras el hallazgo, el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, se trasladó hasta el lugar y ordenó distintas medidas para determinar las circunstancias de la muerte.

En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística de la Policía de la Provincia y de la Brigada de Investigaciones. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en Salta, donde se realizó la autopsia.

Como parte de las medidas realizadas en las últimas horas, investigadores llevaron adelante allanamientos que derivaron en la detención de los dos hombres. Durante esos procedimientos también se secuestraron elementos considerados relevantes para la causa, que serán sometidos a análisis.

La investigación continúa para establecer cómo se produjo el fallecimiento y determinar la participación que podrían haber tenido los sospechosos.

Los familiares del adolescente recibieron asistencia y contención de la Guardia PsicoSocial del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.