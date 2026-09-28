Más de 2.300 hinchas y ocho demorados en la victoria de Gimnasia y Tiro

Ocho personas fueron demoradas durante el operativo de seguridad desplegado este fin de semana por el partido entre Gimnasia y Tiro y Atlético de Rafaela, correspondiente al Torneo de Primera Nacional 2026.

Según informó la Policía de Salta, el encuentro se desarrolló en el estadio Michel Torino y contó con una asistencia superior a las 2.300 personas.

Para el dispositivo se afectaron más de 150 efectivos de áreas operativas e investigativas. La planificación incluyó controles preventivos en las inmediaciones del estadio y posteriormente en los accesos y distintos sectores del campo de juego.

Como resultado de los procedimientos, cinco personas fueron demoradas por infracciones a la Ley Contravencional de Salta N.º 7135/01, mientras que otras tres fueron demoradas por infracciones a la Ley Nacional N.º 24.192 de Espectáculos Deportivos.

La Policía señaló que, más allá de esas actuaciones, el encuentro se desarrolló con normalidad.