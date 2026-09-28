Más de 2.300 hinchas y ocho demorados en la victoria de Gimnasia y Tiro

Más de 2.300 personas asistieron al partido disputado en el estadio Michel Torino. Cinco personas fueron demoradas por contravenciones y otras tres por infracciones a la Ley de Espectáculos Deportivos.
Policiales28/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

OPERATIVO GIMNASIA Y TIRO

Ocho personas fueron demoradas durante el operativo de seguridad desplegado este fin de semana por el partido entre Gimnasia y Tiro y Atlético de Rafaela, correspondiente al Torneo de Primera Nacional 2026.

Según informó la Policía de Salta, el encuentro se desarrolló en el estadio Michel Torino y contó con una asistencia superior a las 2.300 personas.

Para el dispositivo se afectaron más de 150 efectivos de áreas operativas e investigativas. La planificación incluyó controles preventivos en las inmediaciones del estadio y posteriormente en los accesos y distintos sectores del campo de juego.

GyT Aries (10).jpgGimnasia y Tiro venció a Atlético de Rafaela y trepó al quinto puesto

Como resultado de los procedimientos, cinco personas fueron demoradas por infracciones a la Ley Contravencional de Salta N.º 7135/01, mientras que otras tres fueron demoradas por infracciones a la Ley Nacional N.º 24.192 de Espectáculos Deportivos.

La Policía señaló que, más allá de esas actuaciones, el encuentro se desarrolló con normalidad.

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