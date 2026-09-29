Tras una alerta ciudadana, rescataron 30 codornices durante un operativo en El Carril

Una mujer de 32 años fue infraccionada luego de que efectivos de la Policía Rural y Ambiental detectaran que trasladaba 30 codornices en un vehículo por la ruta nacional 68.

El procedimiento se inició a partir de una alerta ciudadana que advertía sobre la comercialización de aves de esa especie. A partir del aviso, los efectivos realizaron un operativo sobre la ruta y detuvieron la marcha de un vehículo.

Durante la verificación constataron que en su interior eran transportados 30 ejemplares de codorniz.

Ante la situación, la mujer fue infraccionada conforme al artículo 91 de la Ley Provincial 7.914, normativa que contempla disposiciones relacionadas con la protección y conservación de la fauna silvestre.

Tras el procedimiento, las aves fueron trasladadas a la Estación de Fauna Autóctona, donde quedaron bajo resguardo y a disposición de las autoridades competentes.

Las actuaciones se realizaron bajo la dirección de la Unidad Fiscal Contravencional.