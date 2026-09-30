Suicidio en la Policía: los casos volvieron a subir y 2026 ya supera a 2025

La Policía de Salta puso cifras a una problemática sensible dentro de la institución. En lo que va de 2026 se registraron tres hechos vinculados al suicidio, uno más que durante todo 2025, cuando habían sido dos. El dato marca un cambio respecto de la caída observada el año pasado, aunque todavía se mantiene por debajo de los seis casos informados para 2024.

La información fue brindada por María Estrada, jefa del Departamento de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, en diálogo con Pasaron Cosas.

“En el año 2024 tuvimos seis hechos vinculados a esto. Ya en el 2025, dos y, bueno, en el presente año son tres”, detalló Estrada, quien reconoció que se trata de “una problemática que nos preocupa y nos ocupa”.

La secuencia muestra que, después de una reducción importante entre 2024 y 2025, el registro volvió a crecer durante este año, que todavía no terminó. Desde la institución aclararon, sin embargo, que el abordaje de la salud mental no comenzó a raíz de los episodios recientes.

Estrada explicó que la decisión de reorganizar y centralizar la asistencia a los efectivos venía trabajándose previamente. En ese marco se conformó la Dirección de Asistencia Integral y Desarrollo Psicosocial, que reúne tareas que ya desarrollaban la División Psicosocial y Laboral, el Departamento de Bienestar y Calidad de Vida Laboral y la Dirección de Género.

La funcionaria remarcó que la creación de esa estructura no debe interpretarse exclusivamente como una reacción frente a los últimos casos. Según explicó, la preocupación por el bienestar de los efectivos venía siendo analizada por la conducción policial y fue uno de los temas abordados también en ámbitos nacionales de discusión sobre seguridad y fuerzas policiales.

El nuevo registro de 2026, que ya supera el total del año pasado, vuelve así a colocar la salud mental de los efectivos como uno de los asuntos de atención dentro de la Policía de Salta.