Deuda: Economía amplió los montos de bonos y letras del Tesoro

La decisión alcanza a cinco instrumentos en pesos y dólares utilizados en una licitación. Los valores establecidos funcionan como límites máximos de emisión.
 
Economía30/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ministerio de Economía autorizó una nueva ampliación de emisiones de bonos y letras del Tesoro para atender la demanda de una licitación financiera.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 58/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación. 

El esquema comprende tres títulos denominados en pesos y dos letras vinculadas al dólar estadounidense.

Para el Bono del Tesoro capitalizable con vencimiento el 15 de enero de 2027, se autorizó una ampliación por hasta un valor nominal de $5,5 billones

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En el caso del bono cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027, el límite fue fijado en $5 billones.

A su vez, el Bono del Tesoro a tasa TAMAR con vencimiento el 30 de julio de 2027 podrá ampliarse por hasta $5,55 billones

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La resolución también contempla dos Letras del Tesoro vinculadas al dólar, con vencimientos el 30 de octubre y el 30 de noviembre de 2026, respectivamente. Para cada una se estableció un límite de ampliación de hasta US$4.000 millones de valor nominal

Los montos establecidos son techos autorizados para cubrir la demanda de la licitación, por lo que no deben interpretarse como una colocación efectiva por la totalidad de esas cifras.

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