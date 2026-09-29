El Tesoro renovó toda la deuda, pero tuvo que pagar tasas más altas



El Gobierno logró refinanciar prácticamente la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos y evitó liberar liquidez al mercado, aunque para alcanzar ese objetivo debió convalidar tasas más elevadas y mantener una estrategia concentrada en títulos de corto plazo.

La Secretaría de Finanzas adjudicó $8,62 billones luego de recibir ofertas por $9,77 billones.

El resultado representó un rollover del 100,08% sobre los compromisos que vencían, lo que permitió al Tesoro renovar toda la deuda y evitar que una masa importante de pesos quedara disponible en el mercado.

La licitación se produjo en un contexto financiero más complejo, marcado por el aumento del riesgo país, la caída de los bonos argentinos y las dificultades del Banco Central para acelerar la acumulación de reservas.

Buena parte de los fondos se captó mediante instrumentos a tasa fija y variable. El Tesoro obtuvo alrededor de $2,85 billones mediante una Lecap con vencimiento a 107 días, colocada con una tasa anual cercana al 29,4%, y otros $2,92 billones a través de un título ajustado por TAMAR con vencimiento a 303 días.

También hubo una participación creciente de instrumentos dollar linked, utilizados por inversores que buscan cobertura frente a eventuales movimientos del tipo de cambio.

En total, estos títulos representaron alrededor del 21% de lo adjudicado, una proporción mayor a la registrada en la licitación anterior.

El Gobierno decidió además rechazar parte de las ofertas recibidas para evitar convalidar rendimientos todavía más elevados.

La estrategia permitió mantener relativamente estable la liquidez del mercado de pesos, pero trasladó una parte importante de los vencimientos hacia los próximos meses.

El calendario financiero continúa así muy cargado.

Las estimaciones privadas señalan compromisos cercanos a $27 billones en octubre, $33,5 billones en noviembre y alrededor de $36 billones en diciembre.

En conjunto, los vencimientos de los últimos tres meses del año rondarían los $96,5 billones. La Secretaría de Finanzas mantuvo además pausada la colocación de nueva deuda en dólares.

El Gobierno busca evitar emisiones que impliquen rendimientos superiores al 10%, algo difícil de conseguir mientras el riesgo país permanezca por encima de los 600 puntos básicos.

La decisión posterga una herramienta con la que Economía pretendía captar divisas para afrontar futuros pagos de deuda en moneda extranjera.

De esta manera, el Tesoro superó la licitación inmediata y consiguió renovar el total de sus compromisos, pero el resultado deja dos desafíos abiertos: el costo creciente del financiamiento en pesos y la concentración de vencimientos hacia el cierre del año.