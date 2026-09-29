La industria cayó 5,7% en agosto y acumula una baja del 3% en 2026

La actividad industrial volvió a mostrar señales de debilidad durante agosto y acumuló una caída del 3% en los primeros ocho meses de 2026, según una estimación preliminar del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina.

El informe señaló que la producción cayó 5,7% interanual en agosto y retrocedió 0,3% respecto de julio.

Con estos resultados, el nivel de actividad industrial se ubica además un 11% por debajo de los registros alcanzados en 2022 y 2023.

La UIA atribuyó el deterioro acumulado principalmente a la debilidad de la demanda interna, un menor ritmo de inversión productiva y al bajo dinamismo de la obra pública. El panorama no es uniforme entre los distintos sectores.

Entre las ramas con mayores dificultades aparecen maquinaria y equipo, instrumentos eléctricos, bienes durables y semidurables, textiles, indumentaria, calzado y actividades vinculadas con la construcción.

La fabricación de bienes de capital acumula una caída del 5% en lo que va del año.

Por su parte, los bienes durables y semidurables registraron una contracción del 21% interanual durante los primeros siete meses de 2026, afectados por la menor producción de electrodomésticos y equipos informáticos y de telecomunicaciones.

En indumentaria y calzado, la producción cayó 15,9% interanual en julio y acumula una baja del 14% durante el año. El sector textil, en tanto, retrocedió 13% en julio y arrastra una caída del 22,6% en 2026.

La construcción también mostró señales negativas.

Durante agosto, los despachos de cemento bajaron 5,1% mensual y el Índice Construya retrocedió 3,1%.

En lo que va del año, las entregas de cemento se mantienen un 26% por debajo de los niveles de 2022.

En contraste, algunos sectores funcionaron como amortiguadores de la caída general.

La refinación de petróleo creció 8,1% interanual en julio y acumula una mejora del 9,8%, impulsada por la actividad de Vaca Muerta.

La molienda de oleaginosas también mostró un mejor desempeño, con una suba mensual del 8,6% en agosto y un crecimiento acumulado del 3,6% frente a 2025.

La producción automotriz, tras dos meses consecutivos de caída, mejoró 6,3% frente a julio, aunque todavía se mantiene 17% por debajo del nivel registrado en los primeros ocho meses del año pasado.

El informe de la UIA mostró así una industria con resultados muy heterogéneos, donde el empuje de algunos sectores energéticos y agroindustriales no alcanza todavía para compensar la debilidad del resto del entramado productivo.