Caputo: fuego cruzado contra el kirchnerismo y blindaje a la gestión libertaria

Con descalificaciones de alto voltaje y una férrea defensa basada en los indicadores macroeconómicos, el ministro de Economía cargó con dureza contra la oposición.
Economía29/09/2026Iván LuisIván Luis

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La exposición del titular del Palacio de Hacienda durante el CFO Summit funcionó como una plataforma de alto impacto político, donde el funcionario no dudó en calificar al kirchnerismo como "el infierno" y al gobernador bonaerense Axel Kicillof como "el anticristo", buscando contrarrestar los recelos de los inversores ante un eventual escenario adverso en los próximos comicios. 

Lejos de conceder crédito a los vaticinios de inestabilidad, Caputo contraatacó con una detallada radiografía de los logros de la gestión, destacando el superávit financiero, la drástica reducción de pasivos remunerados, el freno inflacionario y una baja en la pobreza que, a su juicio, dinamitan cualquier teoría sobre un retorno masivo al pasado.

En paralelo, el jefe de la cartera económica ratificó que el Gobierno se prepara ante cualquier eventualidad de volatilidad cambiaria con un robusto colchón de divisas e inversiones del RIGI, al tiempo que redobló las críticas hacia la administración provincial por su visión sobre los salarios, la carga tributaria y la restricción a las opciones de viaje de la clase media.

(Con información de Infobae)

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