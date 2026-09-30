Gasoducto de la Puna: REMSa licita la operación de las plantas de Río Las Burras y Olacapato

Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa) lanzó una licitación pública para contratar los servicios de operación y mantenimiento de las plantas compresoras Río Las Burras y Olacapato, correspondientes al Gasoducto de la Puna-Fénix.

La convocatoria se instrumentó mediante la Licitación Pública Nº 01/2026, publicada en el Boletín Oficial de Salta.

El pliego tiene un valor de US$5.000 y podrá adquirirse hasta el 9 de octubre. Las ofertas serán recibidas hasta las 10 del 23 de octubre, mientras que la apertura está prevista para ese mismo día a las 10:30.

El llamado apunta a garantizar la continuidad operativa y el mantenimiento de instalaciones estratégicas para el transporte de gas en la región puneña.

La publicación no consigna en el aviso un presupuesto oficial para la contratación, por lo que no corresponde asignarle por ahora un monto estimado.