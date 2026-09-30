Kevin y Luciano Benavides desembarcan en el negocio inmobiliario y turístico en Salta

Los hermanos Kevin y Luciano Benavides aparecen como socios de una nueva empresa constituida en Salta para desarrollar emprendimientos inmobiliarios y turísticos.

La creación de 477 Real Estate SRL fue publicada este miércoles 30 de septiembre en el Boletín Oficial de Salta. La firma fijó su sede en calle Deán Funes 306, en la capital provincial.

Además de los pilotos salteños, integran la sociedad Juan Ignacio Iori Noman y Ana Sofía Creche.

El objeto social es amplio e incluye compraventa, alquiler y administración de inmuebles; desarrollos urbanos y turísticos; loteos; clubes de campo; construcción y refacción de edificios; obras de ingeniería y arquitectura; y participación en fideicomisos inmobiliarios.

La sociedad se constituyó con un capital de $15 millones, dividido en 15 mil cuotas. Kevin Benavides suscribió 4.800 y Luciano otras 4.800, por lo que entre ambos concentran el 64% de las cuotas sociales.

La administración quedó a cargo de Iori Noman y Creche, designados como gerentes de la sociedad.