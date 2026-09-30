Valle Escondido: autorizan una nueva concesión de agua subterránea para la quinta etapa

El permiso alcanza a un pozo destinado al abastecimiento poblacional del desarrollo y establece límites de extracción anual y diaria.
 
Salta30/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Imagen ilustrativa

El Gobierno provincial otorgó una concesión de uso de agua pública subterránea para la quinta etapa del Club de Campo Valle Escondido, en la ciudad de Salta.

La autorización fue dispuesta mediante el Decreto Nº 614/26, publicado este miércoles 30 de septiembre en el Boletín Oficial.

La concesión fue otorgada a favor de los inmuebles identificados con las matrículas 148.363, 148.364 y 148.365, propiedad de Altos de Tres Cerritos SA

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El permiso contempla un volumen máximo de 0,1314 hectómetros cúbicos por año, equivalente a un régimen de extracción de hasta 20 metros cúbicos por hora durante 18 horas diarias, con carácter eventual. 

La Subsecretaría de Recursos Hídricos recomendó otorgar la autorización luego de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos por el Código de Aguas provincial. También intervino el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

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