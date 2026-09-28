Credenciales truchadas para entrar a boliches: interviene la Justicia Federal en Salta

Un operativo de la Dirección de Prevención y Asistencia Informática de la Policía de Salta permitió detectar a 15 adolescentes que habrían utilizado credenciales digitales modificadas para aparentar ser mayores de edad e ingresar a locales bailables.

Los controles se realizaron durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad, especialmente en boliches y sectores cercanos, con el objetivo de identificar maniobras vinculadas con la adulteración de documentación digital.

Según informó la Policía, los jóvenes habrían utilizado una aplicación oficial de alcance nacional para exhibir credenciales cuyos datos presentaban características compatibles con una posible modificación de la información filiatoria.

La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal Federal Salta, que impartió las directivas para continuar con los procedimientos.

Como resultado de los controles, los 15 adolescentes fueron restituidos a sus progenitores, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.

Desde la Dirección General de Ciberseguridad advirtieron sobre los riesgos derivados de la manipulación de documentación digital y recomendaron a padres y tutores acompañar el uso que los menores realizan de aplicaciones y herramientas tecnológicas.