Prevención y liderazgo: mujeres salteñas buscan poner la salud en agenda

Voces Vitales Salta realizará este sábado una jornada regional destinada a mujeres emprendedoras y líderes, con actividades orientadas al cuidado de la salud, el fortalecimiento de vínculos y la generación de redes de apoyo.

En diálogo con Pasaron Cosas, la empresaria y embajadora de Voces Vitales Karla Küster explicó que el encuentro comenzará a las 9 de la mañana en UCASAL.

“Va a ser un encuentro para pausar, priorizar nuestra salud y tejer redes de valor”, señaló Küster.

La actividad se enmarca en el mes de prevención del cáncer de mama y también en la cercanía del Día de la Madre. Según explicó, la propuesta busca generar un espacio diferente al de las tradicionales jornadas de formación empresarial, poniendo esta vez el eje en detener la rutina y prestar atención al bienestar de las mujeres.

Liderazgo, salud y prevención

Entre las participantes estará María Laura Faría, presidenta de Voces Vitales para el Cono Sur, quien compartirá su experiencia personal luego de haber atravesado un cáncer de mama.

“Ella pasó por el proceso, fue sanada y usa eso ahora como resiliencia y propósito para empoderar a otras mujeres”, explicó Küster.

Faría también abordará los orígenes y el trabajo que realiza Voces Vitales en Argentina, la región y otros países.

La programación incluirá además exposiciones vinculadas con la alimentación saludable y la prevención.

“Si no tenemos salud, no podemos seguir con nada”, resumió Küster al destacar el espíritu de la convocatoria.

Cupos limitados

La empresaria remarcó que la jornada también busca que las participantes puedan conocerse, mantenerse conectadas y fortalecer el trabajo cooperativo entre mujeres.

Los cupos son limitados y las interesadas pueden solicitar el enlace de inscripción a través del Instagram de Caminata Salta.

“Una, desde su metro cuadrado, ayuda a la otra para el bien”, expresó Küster