Muerte súbita: advierten que siete de cada diez casos ocurren fuera de un hospital

La especialista en prevención cardiovascular Analía Fuentes advirtió que alrededor del 70% de los episodios de muerte súbita ocurre fuera de los hospitales, lo que reduce las posibilidades de una asistencia inmediata.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, explicó que la principal causa de muerte súbita está relacionada con las enfermedades coronarias, entre ellas las obstrucciones arteriales y los infartos.

“La primera causa de muerte súbita son las enfermedades coronarias”, señaló.

Fuentes explicó que una arteria obstruida puede desencadenar un infarto y posteriormente una arritmia capaz de provocar la muerte súbita.

Si bien existen otras causas, como distintas cardiopatías o incluso cuadros de asfixia, remarcó que la enfermedad coronaria ocupa el primer lugar.

La especialista alertó además sobre una dificultad para dimensionar el fenómeno.

“La muerte súbita, el 70%, ocurre fuera de un hospital. Entonces hay mucha gente que no llega a la asistencia”, sostuvo.

Según explicó, algunas personas mueren en sus domicilios o en la vía pública sin que pueda determinarse inmediatamente que detrás del episodio hubo un infarto agudo de miocardio.

La prevención, insistió, pasa por controlar presión arterial y colesterol, mantener hábitos saludables y no esperar a que aparezcan síntomas para consultar.