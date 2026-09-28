Prevención del dengue: Salta movilizará escuelas, municipios y la UNSa en octubre

Salta comenzará desde el 1 de octubre una etapa de vigilancia intensificada frente al dengue y el chikungunya, como parte de la preparación sanitaria para la temporada epidemiológica 2026-2027.

El coordinador de Epidemiología, Francisco García Campos, explicó que la Provincia ya atraviesa la fase preparatoria y que este año el sistema sanitario deberá vigilar de manera simultánea ambas enfermedades.

La preocupación está vinculada con lo que ocurre en la región. García Campos señaló que en América ya se registraron más de 1,5 millones de casos de dengue, con circulación especialmente en Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil, países que pueden influir epidemiológicamente sobre el norte argentino.

La nueva estrategia incluirá vigilancia específica sobre niños menores de cinco años, embarazadas y recién nacidos, debido al riesgo de transmisión materno-infantil tanto de dengue como de chikungunya.

Los servicios sanitarios también deberán prepararse para distintos tipos de demanda. Mientras que los cuadros graves de dengue pueden requerir internación y terapia intensiva, el chikungunya puede evolucionar hacia fases prolongadas con dolores articulares persistentes.

La planificación incluye además trabajos con los municipios para la eliminación de criaderos y acciones de vigilancia ambiental. Entre el 26 y el 30 de octubre se realizará en toda la provincia la Semana D, destinada a fortalecer la prevención comunitaria.