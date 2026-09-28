Octubre Rosa: el Hospital San Bernardo habilita turnos para mamografías durante todo el mes

En el marco de Octubre Rosa, el Hospital San Bernardo dispondrá durante todo octubre de turnos para la realización de mamografías, con el objetivo de facilitar el acceso a los controles y promover la detección temprana del cáncer de mama.

Los turnos comenzarán a otorgarse desde este lunes 28 de septiembre mediante la línea 148. La atención estará destinada a mujeres a partir de los 15 años y podrán solicitar el estudio tanto quienes cuenten con pedido médico como aquellas que no lo tengan.

La iniciativa estará a cargo del Servicio de Mamografía del hospital, en articulación con la línea 148, y se desarrollará durante todo el mes como parte de las actividades previstas por Octubre Rosa.

La mamografía permite detectar lesiones pequeñas incluso antes de que puedan identificarse mediante la palpación o de que aparezcan síntomas. La realización de los controles debe adecuarse a las indicaciones del equipo de salud y a los antecedentes particulares de cada paciente.

Durante octubre también se distribuirán folletos y materiales con información sobre el cuidado de la salud mamaria y la importancia de realizar los controles correspondientes.

Además, el lunes 19 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizará una jornada de concientización en el ingreso principal del Hospital San Bernardo.

La actividad contará con espacios informativos sobre prevención y detección temprana, juegos recreativos y propuestas de sensibilización. También se entregarán presentes a pacientes y personas que concurran a la institución.

De la jornada participarán estudiantes del último año de la carrera de Radiología de la filial de Cruz Roja, quienes tendrán a su cargo un stand informativo y de concientización.