Día Mundial del Corazón: a partir de los 35 años, el control debería ser anual
En el Día Mundial del Corazón, la especialista en prevención cardiovascular Analía Fuentes puso el foco en la necesidad de realizar controles antes de que aparezcan síntomas y recomendó que, desde los 35 años, hombres y mujeres incorporen una evaluación cardiológica anual.
En diálogo con Pelo y Barba por Aries, explicó que la prevención no consiste únicamente en realizarse un electrocardiograma, sino también en conocer la presión arterial, el colesterol, el peso corporal y detectar factores como obesidad, sedentarismo y estrés.
“A partir de los 35 años uno debería hacerse un control cardiológico, hombre o mujer, como un control de rutina anual”, sostuvo.
Fuentes recordó que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte entre los adultos y remarcó que el daño puede comenzar mucho antes de que aparezca una manifestación evidente.
Según explicó, detrás de un infarto o de una insuficiencia cardíaca puede haber años de colesterol elevado, aterosclerosis o hipertensión sin un adecuado seguimiento.
“Cuando aparece el síntoma, por ahí es un poco tarde”, advirtió.
La especialista también hizo una recomendación especial para quienes llevan una vida sedentaria y deciden comenzar de manera repentina una actividad física intensa.
“Si nunca hice actividad física y estoy sedentaria, antes me tengo que hacer un control cardiológico y clínico”, explicó, y puso como ejemplo a quienes comienzan a correr o subir el cerro San Bernardo sin una evaluación previa.