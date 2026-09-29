Donación de sangre en la UNSa: habrá colectas este martes y miércoles
El Centro Regional de Hemoterapia realizará durante dos días una colecta de sangre en la Universidad Nacional de Salta, abierta a donantes de cualquier grupo y factor sanguíneo.
El móvil estará ubicado en el acceso principal de la UNSa, sobre avenida Bolivia. Este martes 29 atenderá de 8.30 a 13, mientras que el miércoles 30 lo hará de 14 a 17.30.
Pueden donar personas de 16 a 65 años, con un peso superior a 50 kilos. Deben concurrir con documento de identidad, sin necesidad de estar en ayunas y con buena hidratación.
No pueden donar embarazadas o personas en período de amamantamiento, ni quienes se hayan realizado cirugías, endoscopías, colonoscopías, tatuajes o piercings durante los últimos seis meses.
Quienes hayan tenido dengue podrán donar luego de tres meses, mientras que quienes hayan atravesado dengue hemorrágico deberán esperar seis meses.