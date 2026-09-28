Mangione advirtió sobre el dengue: “No hay que bajar los brazos”



El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, advirtió que la disminución de casos de dengue no debe generar una relajación de las medidas preventivas y aseguró que los cambios climáticos pueden extender la presencia de la enfermedad a regiones donde anteriormente tenía menor incidencia.

“El tema es que eso me asusta: cuando nos va bien, que nosotros bajemos los brazos”, sostuvo el funcionario.

Mangione remarcó que los resultados obtenidos responden a un trabajo de prevención sostenido durante todo el año entre la Provincia, los municipios y las comunidades.

“No hay que bajar los brazos, hay que seguir con la misma política, hay que seguir controlando, nos tenemos que cuidar nosotros”, afirmó. En ese contexto, lanzó una advertencia sobre la expansión territorial del mosquito transmisor.

“Hoy le estoy diciendo que vamos a tener dengue en todos lados por los cambios climatológicos que estamos teniendo. Es un dolor de cabeza para todos nosotros”, señaló.

El ministro sostuvo que, si no se mantienen las medidas preventivas, podrían volver a registrarse numerosos casos durante los próximos meses.

Mangione explicó además que durante la última temporada también existió circulación de chikungunya y destacó una mayor conciencia de la población respecto del descacharrado y la limpieza.

Como ejemplo, aseguró que en recorridas por diferentes puntos de Salta había observado una disminución de residuos en inmediaciones de rutas y campos, aunque advirtió que recientemente volvió a detectar basura.

“Cuando estamos relajados está todo bien, pero cuando comienzan los problemas sanitarios, cuando no hay cama, cuando no sabemos dónde internar, ahí recién se dan cuenta”, manifestó.

Las zonas que siguen bajo vigilancia

Consultado sobre los sectores de mayor preocupación para la próxima temporada, Mangione señaló que se mantienen bajo especial vigilancia las localidades vinculadas a la ruta 16 y el norte provincial.

“El norte nunca se va”, afirmó.

Según explicó, en esa región se realizó un importante trabajo preventivo, incluyendo vacunación, y parte de la población cuenta además con inmunidad adquirida luego de haber atravesado anteriormente la enfermedad.