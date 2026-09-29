Diputados buscan prevenir y concientizar sobre las “picadas”

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto de ley que busca prevenir y concientizar sobre la realización de competencias de vehículos motorizados en espacios no habilitados.

“Este proyecto no se limita a establecer una sanción, la respuesta es prevención y educación vial”, aseguró el diputado Fabián Valenzuela, representante de Orán.

Explicó que, en el norte, los fines de semana, se observa como jóvenes motociclistas realizan estas acciones sin ningún tipo de seguridad poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

En tanto, señaló que la autoridad de aplicación realizará periódicamente campañas de concientización sobre las consecuencias de esta actividad, principalmente, dirigidas a jóvenes y con coordinación con Municipios e instituciones educativas, entre otros actores.

Finalmente, el legislador advirtió que la parte punitiva ya está establecida en el Código Penal de la Nación.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión.