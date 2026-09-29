Las CTA redoblan la apuesta y arrinconan a la CGT rumbo a un octubre caliente

La pulseada por el liderazgo de la resistencia social contra la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo de fricción luego de que las dos vertientes de la CTA avanzaran en la coordinación de un paro nacional multisectorial previsto para la última semana de octubre, buscando forzar un pronunciamiento unificado de la mayor central obrera del país.

Las negociaciones subterráneas y los llamados cruzados se combinan con las duras críticas públicas de sectores internos —como el reclamo del camionero Pablo Moyano exigiendo abandonar la pasividad para copar las calles—, evidenciando el malestar por la falta de un plan de lucha más agresivo.

Mientras los gremios estatales, docentes universitarios y organizaciones sociales diagraman un cronograma de protestas que incluirá marchas y paros sectoriales a lo largo de todo el mes, la cúpula cegetista se debate entre la necesidad de canalizar el descontento de las bases y el delicado equilibrio político que exige la conmemoración del próximo Día de la Lealtad peronista.

(Con información de Cronista)