La Cámara Federal frenó el intento de reabrir la investigación por el crédito del FMI a Macri
La disputa legal en torno a la legitimidad institucional y financiera del préstamo de 57.100 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional en 2018 quedó formalmente blindada luego de que la Sala I de la Cámara Federal porteña declarara inadmisible el recurso de casación impulsado por el fiscal José Luis Agüero Iturbe.
La resolución, rubricada por los magistrados Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, ratificó los términos del fallo dictado a principios de septiembre que ya había convalidado el criterio de primera instancia, sosteniendo que la toma del empréstito constituyó una decisión de política económica y macrofinanciera adoptada en el marco de una emergencia insoslayable, exenta de reproche penal.
Con este fallo, el tribunal superior cerró definitivamente la vía para que la Cámara Federal de Casación Penal revise un expediente que, desde su origen, transitó por el delicado límite entre la revisión judicial de los actos de gobierno y la órbita de las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo.
(Con información de Ámbito)