Nuevas imágenes satelitales exponen la escala total de la devastación en Gaza

La publicación de las recientes imágenes satelitales actualizadas por Google Earth ha vuelto a sacudir la agenda internacional al ofrecer un registro visual de alta resolución sobre la magnitud de la destrucción en la Franja de Gaza.

Los mapas interactivos, que muestran sectores enteros reducidos a planicies de escombros y tierra arrasada, confirman los informes emitidos por el Centro de Satélites de las Naciones Unidas (UNOSAT), los cuales cifran en más del 80% la proporción de estructuras dañadas o destruidas a lo largo de los trescientos sesenta kilómetros cuadrados del territorio.

Mientras la falta de acceso para la prensa independiente y misiones de investigación extranjeras mantiene el cerco informativo impuesto por el gobierno de Benjamin Netanyahu, la difusión global de estas vistas aéreas reactivó las advertencias de agencias humanitarias y relatores de la ONU sobre el riesgo latente de que la trituración y el desplazamiento masivo de escombros —calculados en decenas de millones de toneladas— borren de manera irreversible las pruebas físicas y los restos humanos vinculados a graves violaciones al derecho internacional, un escenario que el Estado de Israel rechaza de plano al negar de forma sistemática la comisión de crímenes de guerra.

(Con información de Página12)