Urtubey relativizó la interna del peronismo, pero advirtió: “No podemos discutir poder”

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey lanzó una advertencia hacia el interior del peronismo y reclamó que las discusiones internas no desplacen el debate sobre el impacto social de las políticas del Gobierno nacional.

En diálogo con Compartiendo su mañana por Aries, Urtubey sostuvo que en sus recorridas por la provincia observa cada vez con mayor claridad las consecuencias de las decisiones económicas y del retiro del Estado.

“Cada vez impactan más las consecuencias de las políticas emanadas por el Gobierno nacional”, aseguró, aunque aclaró que, a su entender, ese proceso también tiene correlato en las administraciones provincial y municipales.

Según el exmandatario, el impacto se vuelve particularmente visible cuando se recorren las localidades del interior.

“Cuando vos te vas corriendo un poquito del centro y te empezás a meter en los distintos pueblos del interior, empezás a notar fuertemente la ausencia del Estado”, afirmó.

Urtubey sostuvo que ese escenario obliga a la oposición a construir una propuesta diferente y recordó como contraste el modelo que impulsó durante sus doce años como gobernador, período en el que mencionó la construcción de viviendas, escuelas y hospitales.

“Hay mucha gente que dice ‘queremos gobiernos que hagan cosas con esa dinámica’”, señaló, y afirmó que el desafío es representar a los salteños que buscan “un modelo distinto”.

El mensaje hacia el peronismo

Consultado sobre la posibilidad de que el peronismo consiga superar sus diferencias internas, Urtubey aseguró que está convencido de que habrá un acuerdo, pero planteó que existe una responsabilidad política frente al escenario social.

“Tenemos la obligación moral de hacerlo. Mientras Milei está generando un costo social gigante, los políticos no podemos estar discutiendo cuestiones de poder”, expresó.

Para el exgobernador, las diferencias dentro del espacio deberían resolverse mediante un proceso electoral interno y no convertirse en un impedimento para la construcción de una alternativa nacional.

Urtubey planteó que el peronismo podría definir su conducción y candidaturas mediante primarias o una interna partidaria, de la que surja un candidato presidencial acompañado por dirigentes provinciales que también disputen gobernaciones, intendencias y bancas legislativas.

“No me asustan las diferencias”

Urtubey también relativizó las tensiones que atraviesan actualmente al peronismo y sostuvo que las discusiones internas forman parte de su historia política.

“A mí no me asustan las diferencias. Lo peor sería que no haya, porque quiere decir que no existe nadie”, afirmó.

Recordó procesos anteriores en los que las internas permitieron reorganizar al espacio tras derrotas electorales y consideró que el actual escenario podría desembocar en una nueva etapa de reordenamiento.

“Vamos a ir a una interna y seguramente vamos a generar una nueva organización política desde el peronismo y también con otros sectores cercanos al peronismo”, anticipó.

Para Urtubey, el desafío inmediato pasa por evitar que las disputas de conducción opaquen la construcción de una propuesta opositora en un contexto en el que, según su diagnóstico, el costo social de las políticas nacionales se hace cada vez más evidente.