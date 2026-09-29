"Vengan a llenarse los bolsillos": el desembarco de Milei en París con guiños a los inversores

La antesala del viaje presidencial rumbo a suelo francés quedó marcada por una entrevista explosiva concedida al semanario Le Point, donde el jefe de Estado combinó potentes incentivos económicos para los capitales extranjeros con su habitual artillería dialéctica contra los críticos de su gestión.

Frente a los temores históricos de los inversores europeos tras el fantasma de expropiaciones pasadas, Milei garantizó la intangibilidad de los contratos y emitió una invitación directa a apostar por el país bajo la premisa de que las ganancias privadas motorizan la prosperidad general, blindando al mismo tiempo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) frente a los cuestionamientos de una oposición a la que descalificó sin matices, comparándola con personajes cavernícolas incapaces de resolver una simple operación matemática.

En medio de un periplo que incluirá un cara a cara con Macron —a quien agradeció su rol clave en el entendimiento con el FMI y despidió con una chicana futbolera—, el mandatario endureció su rechazo a las recetas socialistas e impositivas de la izquierda gala, ratificó su alineamiento con el libre comercio frente a las resistencias agrarias europeas y consolidó su ofensiva discursiva en la previa de su esperada participación en la "Argentina Week".

(Con información de TN)